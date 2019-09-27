انفجار قنينة غاز في منطقة الهراويين…إصابة زوجين وحالة هلع وسط السكان

اهتزت منطقة الهروايين في الدار البيضاء، بالضبط بدوار “بوسلهام”، اليوم الجمعة، على وقع انفجار قنينة غاز من الصنف الصغير، في أحد المنازل بالدوار، مخلفا حالة من الخوف والهلع وسط السكان.

وأفادت مصادر “اليوم24″، أن الحادث خلف إصابة زوجين، بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهما على الفور صوب أحد المستشفيات في الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن انفجار قنينة الغاز خلف خسائر مادية قرب مكان الحادث، مشيرة إلى أن صوت الانفجار خلق هلعا كبيرا وسط السكان.

هذا وتم إخطار رجال الوقاية المدنية الذين حلوا إلى عين المكان إضافة إلى العناصر الأمن، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.