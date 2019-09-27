شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تخون العرب.. والحرس الثوري الإيراني يكشف الدليل والان مع التفاصيل
أعلن قائد القوة البحرية في "الحرس الثوري" الإيراني الأميرال علي رضا تنكسيري، أن الجمهورية الإسلامية وجهت إلى دولة قطر دعوة لإجراء تدريبات مشتركة في المنطقة.
وأشار تنكسيري، حسب وكالة "مهر" الإيرانية، إلى أن طهران تتعاون مع بعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تعتزم إجراء تدريبات مشتركة مع سلطنة عمان والعراق في العام الجاري.
وتابع: "كما بعثنا برسالة إلى قطر أكدنا فيها أننا نستطيع تنظيم تدريبات مشتركة".
ولم يكشف الأميرال الإيراني عن كيفية رد الدوحة على هذه المبادرة.
وقال تنكسيري إنه، أثناء زيارته السابقة إلى قطر، شدد لصحفي ألماني على أن الدول الإقليمية تستطيع ضمان أمن الخليج دون وجود قوات أجنبية في المنطقة، مبديا انفتاح طهران على التعاون مع دول المنطقة في هذا المجال.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان إيران عن نيتها إجراء مناورات مع روسيا والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تخون العرب.. والحرس الثوري الإيراني يكشف الدليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.