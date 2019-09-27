شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" تكشف فضائح قنوات الإخوان و"الجزيرة" والان مع التفاصيل

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن قناة الجزيرة القطرية ومن خلفها قنوات الفتنة الإخوانية، لا تزال محل سخرية واستهجان، بعد انكشاف فضيحتهم فى فبركة عدد من مقاطع الفيديو، زعموا أنها لتظاهرات فى أنحاء متفرقة فى مصر .

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن محللون سياسيون خليجيون وجهوا صفعات مدوية للمنبر الخبيث لتميم الإرهاب، مؤكدين أن مصر ماضية فى نهضتها وتطورها، مشددين على أن حملات المافيا القطرية وتنظيم الإخوان الإرهابى ضد البلاد فشلت فشلاً ذريعًا.

وتابع التقرير،"بدايةً أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش فى تغريدة عبر حسابه على ” تويتر ” أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا ؛ كون منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبى حقيقى للدولة المصرية ومؤسساته".

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وبحسب التقرير، فإن المحلل السياسى السعودى خالد الزعتر أكد فى تغريدات عدة أن النهضة التى تشهدها مصر لن يؤثر فيها إعلام القص واللصق، والدول الحاقدة الكارهة لاستقرار الأمة العربية.

الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبى قالت إن مصر بخير، ولكنهم لا يريدونها كذلك فى إشارة للتنظيم الإرهابى للإخوان وأردوغان وتميم .

فيما قال الكاتب السعودى البارز فهد ديباجى، إنه لا تزال المافيا القطرية تحاول إعادة الفوضى إلى الوطن العربى ؛ كونها وجماعاتها لا يتغذون إلا على الفوضى والدمار والإرهاب .

وشدد تقرير "مباشر قطر"، أن هؤلاء وغيرهم كثيرون، باتوا يعبرون عن مدى الرفض الشعبى العربى لمؤامرات تميم الإرهاب وعصبته، التى لا تتغذى إلا على الدمار والخراب .