شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسمح بالعنف المنزلى والاغتصاب الزوجى وزواج الفتاة قبل 16 عاما والان مع التفاصيل

تحمل القوانين القطرية الكثير من الأحكام التمييزية ضد المرأة المصرية، بما فى ذلك قانون الأسرة رقم (22) لعام 2006، والذى يجيز فى المادة رقم (16) منه، زواج الفتاة قبل تمام 16 سنة، وكذلك قانون الجنسية القطرى رقم (2) لعام 1961، والذى لا يسمح للمرأة القطرية بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها.

ورغم التعديلات الجديدة بموجب قانون الإقامة الدائمة إلا أنه لا يسمح لأطفال النساء القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، ويحمل هذا التعديل تمييزاً آخر واضحاً إذ أنه يجوز لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات الحصول على الجنسية.

ونرصد من خلال النقاط التالية أشكال التمييز التى تعانى منها المرأة القطرية فى التشريعات الوطنية:

1- يسمح بزواج الفتاة قبل 16 سنة. 2- لا يسمح للمرأة بنقل جنسيتها لأطفالها.

3- حصول المتزوجة على الخلع يتطلب تعويض الزوج.

4- العنف الأسرى مباح بمسمى التأديب.

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5- للأب الحق فى حضانة الطفل بعد الطلاق.

6- قانون العقوبات القطرى يحظر ارتداء الملابس الفاضحة أو غير المحتشمة.

7- القانون لا يُجرم العنف المنزلى والاغتصاب الزوجى.

8- عاملات المنازل الأجنبيات يتعرضن للاستغلال والتحرش الجنسى والإساءة العنيفة والاحتجاز والعزل داخل المنازل.

9- قانون الإسكان يشترط تجاوز المرأة القطرية سن الـ35 دون زواج أو أن تكون مطلقة أو أرملة للحصول على شقة.

10- قانون الجنسية القطرى الذى يجعل من النساء غير القطريات مواطنات درجة ثانية.