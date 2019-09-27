تحديد موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32

وقد تأهل 12 فريقا، فضلاً عن فرق الدوري الممتاز ، لذلك دعت لجنة المسابقات ممثلي الفرق للحضور الى مقر الاتحاد يوم الاثنين المقبل عند الساعة الواحدة ظهرا بغية اجراء قرعة الدور 32.

وقد حددت اللجنة يوم الاثنين موعدا لإجراء القرعة، وبحضور جميع ممثلي اندية الدوري الممتاز، فضلا عن الاندية المتأهلة من منافسات الأدوار التمهيدية، وهي كل من الصادق والحر وبلد والمعقل والطوز والكفل وبني سعد والصوفية والنجمة وديالى وبابل والموصل.

