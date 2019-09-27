تحديد موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32

2019-09-27 | 17:25
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حددت لجنة المسابقة في اتحاد كرة القدم، موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32 بعد ان انتهت الاسبوع الماضي منافسات الأدوار التمهيدية لفرق الدرجة الاولى والثانية التي شارك فيها 48 فريقا.
وقد حددت اللجنة يوم الاثنين موعدا لإجراء القرعة، وبحضور جميع ممثلي اندية الدوري الممتاز، فضلا عن الاندية المتأهلة من منافسات الأدوار التمهيدية، وهي كل من الصادق والحر وبلد والمعقل والطوز والكفل وبني سعد والصوفية والنجمة وديالى وبابل والموصل.
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