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تحديد موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32

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2019-09-27 | 17:25

تحديد موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32

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حددت لجنة المسابقة في اتحاد كرة القدم، موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32 بعد ان انتهت الاسبوع الماضي منافسات الأدوار التمهيدية لفرق الدرجة الاولى والثانية التي شارك فيها 48 فريقا.
وقد تأهل 12 فريقا، فضلاً عن فرق الدوري الممتاز ، لذلك دعت لجنة المسابقات ممثلي الفرق للحضور الى مقر الاتحاد يوم الاثنين المقبل عند الساعة الواحدة ظهرا بغية اجراء قرعة الدور 32.

وقد حددت اللجنة يوم الاثنين موعدا لإجراء القرعة، وبحضور جميع ممثلي اندية الدوري الممتاز، فضلا عن الاندية المتأهلة من منافسات الأدوار التمهيدية، وهي كل من الصادق والحر وبلد والمعقل والطوز والكفل وبني سعد والصوفية والنجمة وديالى وبابل والموصل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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