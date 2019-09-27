ناشطون نجفيون ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع حملة الشهادات العليا

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من الناشطين المدنيين في محافظة النجف الاشرف نظموا اليوم وقفة احتجاجية تحت مجسرات ثورة العشرين وسط المحافظة.

واضاف المراسل، أن الناشطين اكدوا ان وقفتهم تاتي تضامنا مع تظاهرات حملة الشهادات العليا في بغداد.



يشار الى ان ساحة التحرير في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد شهدت عصر اليوم مئات المتظاهرين من حملة الشهادات العليا.