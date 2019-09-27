مسؤول في الانبار: مؤشرات امنية ومشاكل عشائرية تحول دون عودة 170 اسرة الى منازلهم

اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الجمعة، وجود مؤشرات امنية ومشاكل عشائرية تحول دون عودة 170 اسرة من العودة الى مناطق سكناها المحررة شرقي مدينة الرمادي .
وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "مؤشرات امنية ومشاكل عشائرية تحول دون عودة نحو 170 اسرة من اسر ارهابي داعش الى مناطق سكناهم المحررة في قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، كون ان هناك تخوفا من عودتهم لانهم مطلوبين امنيا وعشائريا".
واضاف الدليمي، ان "حكومات اقضية المحافظة ستعقد اجتماعا لها في غضون الايام القليلة المقبلة وبدعم من الحكومة المركزية والمنظمات الانسانية من اجل بلورة اجراء يضمن عودتهم شرط ان لا تؤثر على امن واستقرار المناطق المحررة"، مبينا ان "منع عودة هذه الاسر يأتي للحيلولة دون وقوع عمليات ثأرية تؤثر سلبا على استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة".
واوضح الدليمي، ان "نحو 95% من سكان مناطق شرقي مدينة الرمادي عادوا الى مناطقهم المحررة".
واضاف الدليمي، ان "حكومات اقضية المحافظة ستعقد اجتماعا لها في غضون الايام القليلة المقبلة وبدعم من الحكومة المركزية والمنظمات الانسانية من اجل بلورة اجراء يضمن عودتهم شرط ان لا تؤثر على امن واستقرار المناطق المحررة"، مبينا ان "منع عودة هذه الاسر يأتي للحيلولة دون وقوع عمليات ثأرية تؤثر سلبا على استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة".
واوضح الدليمي، ان "نحو 95% من سكان مناطق شرقي مدينة الرمادي عادوا الى مناطقهم المحررة".
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