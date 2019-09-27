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توجيه بإعادة تأهيل مؤسسة الشهداء بعد تعرضها للحريق

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وجهت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري الملاكات الهندسية والخدمية في المؤسسة لاعادة تأهيل الاجزاء المتضررة جراء الحريق الذي تعرضت له البناية التابعة للمؤسسة .
واكدت الشمري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عمل المؤسسة مستمر ولم يتأثر بالحادث، وان المؤسسة تحتفظ بارشيف الكتروني لكافة المعاملات والوثائق ولم يطالها اي ضرر جراء الحريق".

واضافت الشمري، أن "ابواب المؤسسة مفتوحة لاستقبال المراجعين من ذوي الشهداء".


يشار الى ان مؤسسة الشهداء تعرضت يوم امس الخميس (26 ايلول 2019) الى حريق كبير اندلع في الطابق الثاني، الا ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماده.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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