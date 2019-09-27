توجيه بإعادة تأهيل مؤسسة الشهداء بعد تعرضها للحريق

واكدت الشمري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عمل المؤسسة مستمر ولم يتأثر بالحادث، وان المؤسسة تحتفظ بارشيف الكتروني لكافة المعاملات والوثائق ولم يطالها اي ضرر جراء الحريق".

واضافت الشمري، أن "ابواب المؤسسة مفتوحة لاستقبال المراجعين من ذوي الشهداء".



يشار الى ان مؤسسة الشهداء تعرضت يوم امس الخميس (26 ايلول 2019) الى حريق كبير اندلع في الطابق الثاني، الا ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماده.