العفو الدولية: إغلاق السلطات المصرية أربع محطات مترو رئيسية انتهاك صارخ لحرية التجمع

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، قيام السلطات المصرية بإغلاق أربع محطات مترو رئيسية بانه انتهاك صارخ لحرية التجمع. وذكرت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيام السلطات المصرية بإغلاق أربع محطات مترو رئيسية بالقاهرة هو انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع". وأضافت أن "السلطات المصرية عليها تغيير طريقة تعاملها مع المظاهرات بشكل جذري".



وخاطبت المنظمة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقول :"التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء".

وخاطبت المنظمة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقول :"التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء".

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