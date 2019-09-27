نائب: نقل القادة العسكريين الأبطال الى الأمرة في الدفاع إساءة كبيرة لانتصارات التحرير

عد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الجمعة، اجراء الحكومة بنقل بعض القادة العسكريين "الأبطال" في جهاز مكافحة الارهاب الى الأمرة في وزارة الدفاع "إساءة كبيرة وجريمة لا تغتفر بحق انتصارات التحرير".
واعتبر الساعدي، نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد الميداني الى الأمرة بناءا على طلب من رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي "قضية كبيرة تثير الاستفهام حول طبيعة ما يجري داخل الجهاز من عمليات إقصاء للضباط والقادة الشرفاء والنزيهين".
وطالب الساعدي، رئيس الحكومة بـ"اعادة النظر في قراره هذا والمسارعة في إلغائه والتحقيق في دواعي الطلب في نقله هو او غيره من ابناء الجهاز الشرفاء".
ودعا الساعدي، لجنة الامن والدفاع النيابية الى "اجراء تحقيق عاجل في خصوص ذلك وتستضيف فيه الفريق الساعدي والقادة الآخرين وفتح ملف جهاز مكافحة الارهاب ( ونفض الغبار عنه) لكشف حقيقة ما يجري فيه".
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