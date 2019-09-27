بهتافات 'حسين ثورة وهاي ثورة'.. انطلاق تظاهرات لحملة الشهادات العليا في التحرير

وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات المتظاهرين من حملة الشهادات العليا تجمعوا، اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بانصافهم وشمولهم بالتعيينات.

وأضاف أن المتظاهرين رددوا خلال تظاهرات التحرير هتافات من ضمنها "حسين ثورة وهاي ثورة".



وكان العشرات من حملة الشهادات العليا قد نظموا صباح الأربعاء الماضي، تظاهرة أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه.