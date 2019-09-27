تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة، للمطالبة بالتعيين، فيما ردد المتظاهرون هتافات :"حسين ثورة وهاي ثورة" خلال التظاهرات.
وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات المتظاهرين من حملة الشهادات العليا تجمعوا، اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بانصافهم وشمولهم بالتعيينات.
وأضاف أن المتظاهرين رددوا خلال تظاهرات التحرير هتافات من ضمنها "حسين ثورة وهاي ثورة".
وكان العشرات من حملة الشهادات العليا قد نظموا صباح الأربعاء الماضي، تظاهرة أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه.
وأضاف أن المتظاهرين رددوا خلال تظاهرات التحرير هتافات من ضمنها "حسين ثورة وهاي ثورة".
وكان العشرات من حملة الشهادات العليا قد نظموا صباح الأربعاء الماضي، تظاهرة أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر بهتافات 'حسين ثورة وهاي ثورة'.. انطلاق تظاهرات لحملة الشهادات العليا في التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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