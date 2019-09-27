السلطات المصرية تخصص أرقام هواتف للإبلاغ عن الخلايا الإرهابية

خصصت السلطات المصرية، الجمعة، أقام هواتف للإبلاغ وإعطاء أي معلومات تساعد في القبض على الخلايا الإرهابية.

وقال قطاع الأمن الوطني المصري إن الأرقام "22645000-22646000-22647000" تم تخصيصها لاستقبال مكالمات المواطنين الذين لديهم معلومات عن أي جماعات إرهابية تخطط للفوضى والتخريب.





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وكانت السلطات المصرية، خصصت أيضا خدمة عبر تطبيق "واتساب"، تمنح مواطنيها إمكانية الإبلاغ عن مثيري الشغب والمحرضين على العنف.

وكثفت قنوات الإخوان الإرهابية خلال الساعات الماضية، من عرض مقاطع فيديو "مفبركة" تحمل عنوان مظاهرات تبدأ في مدينة المنصورة، تمهيداً لمظاهرات دعت لها الجمعة.

وواجهت قنوات مصرية حملة التخريب بنقل بث مباشر من أهم ميادين المنصورة، إحدى كبرى مدن منطقة الدلتا، تظهر سير الحياة بشكل طبيعي، رغم تغريدات من حسابات إخوانية عن مظاهرات بها.

وبين الحين والآخر تظهر دعوات للتظاهر ضد النظام المصري في محاولة لإثارة الفوضى من أشخاص في الخارج، وهي دعوات لم يختلف فحواها خلال السنوات الست الماضية منذ نجاح ثورة 30 يونيو/حزيران في الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابي، عن الدعوة التي أطلقت مؤخراً للتظاهر يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ولم يختلف مصيرها وهو الفشل.

وتشهد العديد من محافظات مصر اليوم الجمعة مسيرات حاشدة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة كذب وافتراء وتشويه الكتائب الإلكترونية التي تعمل على تشويه الصورة في مصر.