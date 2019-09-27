الان تتابع ترامب يرد على تصريحات روحاني بشأن رفع العقوبات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه “رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات”، ليقدم رواية متناقضة مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال في وقت سابق، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.
وكتب ترامب على “تويتر”: “إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع، وقلت بالطبع لا!”.
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