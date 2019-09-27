 سلمان المالكي: مؤمرات أردوغان ونظام الحمدين ضد السعودية ومصر والإمارات والبحرين مفضوحة

الجمعة 27 سبتمبر 2019

سلمان المالكي

كتب Advertisements أمانى عزام

قال المحلل السياسي والإعلامي السعودي، سلمان المالكي، إن ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة من مغالطات تجاه مصر ما هو إلا استمرار لسياسته العدوانية خصوصاً بعد دخوله في صراعات داخلية نجمت عن سجن المئات من الصحفيين والإعلاميين.



وأشار "المالكي" في تصريح خاص إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغات اعتقل الآلآف ما بين مدني وعسكري وفصل ما يقارب من ١٣٠ الف موظفاً من وظائفهم الحكومية فصلاً تعسفياً عدا عن الحملات القمعية مما ساهم في فرار عشرات الآلآف من تركيا للخارج.

وأكد المحلل السياسي والإعلامي السعودي، إن ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أرردوغان القمعية لاتخفى على المجتمع الدولي بعد ذريعة الانقلاب الفاشل حسب زعمهم، مشيرًا إلى أن صرف الأنظار عن ما يحدث سواء في الداخل التركي من تراجع اقتصادي كبير أو من صراعات في سوريا وما يربطه بنظام الحمدين من مؤامرات ضد السعودية ومصر والإمارات والبحرين كلها عوامل جعلت الرئيس التركي مشتتاً بين هذه القضايا المجتمعة. ولفت المحلل السياسي السعودي، إلى أن وجود الوهم العثماني القديم ساهم في مثل هذه التصريحات العدوانية لصرف الأنظار عن كل تلك المشاكل والصراعات والإخفاقات السياسية والإقتصادية لحكومة أردوغان، وأيضاً لإرضاءً لنظام الحمدين ومن سار في فلكهم.