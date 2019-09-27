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بوتين يبحث مع الأمن القومي الوضع بسوريا

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بوتين يبحث مع الأمن القومي الوضع بسوريا

الجمعة 27 سبتمبر 2019

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بوتين يبحث مع الأمن القومي الوضع بسوريا

كتب

الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي آفاق التسوية في سوريا بعد اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية، وضمان أمن البلاد بعد توقف معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى عن العمل.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الجمعة، " لقد بحث المشاركون في الاجتماع القضايا الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، كما تم التطرق إلى آفاق التسوية في سوريا؛ بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية".

وأضاف:" جرى أيضا تبادل الآراء بشأن جوانب ضمان الأمن القومي الروسي؛ بعد إيقاف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ورسالة الرئيس بوتين لعدد من قادة الدول الأوروبية والأسيوية في هذا الشأن".  

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