سياسي ليبي: تركيا تحاول السيطرة على ليبيا لزعزة استقرار مصر 

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب أماني عزام

كشف سراج الدين التاورغي، المحلل السياسي الليبي، عن وجود خطة إخوانية كبيرة للسيطرة على مدينة طرابلس وليبيا لتكون قاعدة لهم لزعزعة الأمن في مصر، مشيرًا إلى أن الخطة تهدف إلى سيطرة تركيا وإعادة أمجاد الدولة العثمانية وسيطرتهم على حوض البحر المتوسط.



وأوضح "التاورغي" في تصريح خاص، أن ليبيا دولة غنية جدًا بالغاز والبترول وبالتالي فإن هذا أحد أهم دوافع تركيا للسيطرة على المشهد الأمني والسياسي في ليبيا.

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وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أنوالقوات المسلحة الليبية استطاعت تدمير عشرات الطائرات التركية المسيرة في مطارات مصراتة ومعيتيق وزورا.

وأكد المحلل السياسي الليبي أن هناك ضباط ومستشارين أتراك كبار يشاركون الميليشيات في طرابلس للقتال ضد الجيش الليبي.

ولفت إلى أت تركيا على مدى السنوات الماضية لعبت دورًا كبيرًا جدًا في تدمير ليبيا، وأصبحت تستقبل المصابين من الميليشيات والدواغش لتلقي العلاج داخلها، كما ترسل لهم الأسلحة وتساعدهم في الدور السياسي والإعلامي.

وشدد على أن جميع القنوات التلفزيونية الليبية الموجودة في ليبيا يسيرها إخوان ابتداء من قناة ليبيا الأحرار الاي يسيرها الإخواني الكبير والمحترف سليمان دوغة.