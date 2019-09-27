’’غبي منه فيه‘‘.. فضيحة جديدة للجزيرة.. القناة القطرية تقع في فخ ’’المنصة‘‘

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كتب: ضياء السقا
في فضيحة جديدة للجزيرة، استعانت القناة القطرية بمشهد من مظاهرة تأييد الدولة والرئيس بميدان المنصة بمدينة نصر، ووضعتها على شاشتها على أنها تظاهرات معارضة من مدينة قنا.
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من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على "صدى البد": "واخدين صور من المنصة وبيقولوا مظاهرات فى محافظة قنا.. ما تقوم به تلك الجماعة يدعو للشفقة، لأنهم لا يعرفون فبركة أكثر من ذلك".
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