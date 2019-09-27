كتب: ضياء السقا
تصدر هاشتاج "#سقط_الإخوان_وبقيت_مصر"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تزامنا مع احتشاد عدد كبير من المواطنين ، في تظاهرة "حب مصر ودعم الدولة"، في ميدان المنصة، بمدينة نصر.
وردد المواطنون هتافات ضد الإخوان، بعد دعواتهم التحريضية ضد الدولة، لنشر الفوضى في البلاد.
وأكد المغردون أن احتشاد المواطنين في المنصة تأييدا للدولة، يعد صفعة كبيرة على وجه الإخوان وأعوانهم، وبمثابة شهادة سقوط جديدة لهم.
وفيما يلي أبرز التغريدات على الهاشتاج:
كانت هذه تفاصيل خبر #سقط_الإخوان_وبقيت_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون ساخرون: محدش شاف الثورة يا جدعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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