سقط_الإخوان_وبقيت_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون ساخرون: محدش شاف الثورة يا جدعان

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#سقط_الإخوان_وبقيت_مصر"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تزامنا مع احتشاد عدد كبير من المواطنين ، في تظاهرة "حب مصر ودعم الدولة"، في ميدان المنصة، بمدينة نصر.

وردد المواطنون هتافات ضد الإخوان، بعد دعواتهم التحريضية ضد الدولة، لنشر الفوضى في البلاد.

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وأكد المغردون أن احتشاد المواطنين في المنصة تأييدا للدولة، يعد صفعة كبيرة على وجه الإخوان وأعوانهم، وبمثابة شهادة سقوط جديدة لهم.

وفيما يلي أبرز التغريدات على الهاشتاج: