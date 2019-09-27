الأمم المتحدة قررت إنشاء بعثة دولية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان بفنزويلا

قرّر ​مجلس حقوق الإنسان​ في ​الأمم المتحدة​، إنشاء "بعثة دوليّة مستقلّة" بشكل طارئ، مكلّفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ​فنزويلا​ منذ عام 2014.

واعتمد المجلس في جنيف، هذا القرار الّذي اقترحته خصوصًا دول مجموعة ليما (دول ​أميركا اللاتينية​ مع كندا) ودعمه ​الاتحاد الأوروبي​، بأغلبيّة 19 صوتًا، ورفض 7، وامتناع 21 عضوًا.

ويطلب نصّ القرار "الإرسال الطارئ" للبعثة، الّتي سيعيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان أعضاءها. ومن المقرّر أن تحقّق هذه البعثة بـ"حالات ​الإعدام​ التعسفي، الإخفاء القسري، الاحتجاز التعّسفي والتعذيب وأي معاملة أو عقوبة قاسية أُخرى أو غير إنسانيّة أو مسيئة، وقعت منذ عام 2014، ليتحمّل المسؤولون تبعات أعمالهم وتتحقق العدالة للضحايا".