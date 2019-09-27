الأمم المتحدة قررت إنشاء بعثة دولية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان بفنزويلا

قرّر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنشاء "بعثة دوليّة مستقلّة" بشكل طارئ، مكلّفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في فنزويلا منذ عام 2014.
واعتمد المجلس في جنيف، هذا القرار الّذي اقترحته خصوصًا دول مجموعة ليما (دول أميركا اللاتينية مع كندا) ودعمه الاتحاد الأوروبي، بأغلبيّة 19 صوتًا، ورفض 7، وامتناع 21 عضوًا.
ويطلب نصّ القرار "الإرسال الطارئ" للبعثة، الّتي سيعيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان أعضاءها. ومن المقرّر أن تحقّق هذه البعثة بـ"حالات الإعدام التعسفي، الإخفاء القسري، الاحتجاز التعّسفي والتعذيب وأي معاملة أو عقوبة قاسية أُخرى أو غير إنسانيّة أو مسيئة، وقعت منذ عام 2014، ليتحمّل المسؤولون تبعات أعمالهم وتتحقق العدالة للضحايا".
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