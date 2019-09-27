مفوضية الأمم المتحدة: قلقون لشان عمليات الاعتقال واسعة النطاق للمحتجين بمصر

أعربت مفوضية ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن عمليات الاعتقال واسعة النطاق للمحتجين في مصر وحثت السلطات في مصر على "احترام الحق في ​حرية التعبير​ والحق في التجمع"، معتبرةً أنه "على السلطات المصرية تغيير طريقة تعاملها مع المظاهرات بشكل جذري".

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