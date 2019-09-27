حاتمي: سنصبح قوة اقتصادية مع وقف اعتمادنا على صادرات النفط الخام

لفت وزير الدفاع ال​ايران​ي ​أمير حاتمي​ إلى ان "على الأعداء ان يعلمون أنه مع وقف الاعتماد على صادرات ​النفط​ الخام وتطوير ​القطاع الاقتصادي​ خلال السنوات القليلة المقبلة فان مؤامراتهم عبر فرضهم هذه الحرب الاقتصادية الظالمة ستمنى بالفشل وسنتحول بعون الله الى قوة اقتصادية على غرار الحقل الدفاعي"، مشيراً إلى أن "​وزارة الدفاع​ ترى تطورها مدين لتجارب مرحلة الدفاع المقدس".

وأشار إلى أن "بعض العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية اليوم هم من المقاتلين الذين قادت بسالتهم وشجاعتهم والخبرات التي اكتسبوها خلال مرحلة الدفاع المقدس الى ارساء دعائم الشموخ والرفعة لايران الاسلامية اليوم"، لافتاً إلى ان "أعداء ​الجمهورية​ الإسلامية وبعد فشلهم في الحرب العسكرية لجاؤا اليوم الى الحرب الاقتصادية الشاملة ضد ايران الاسلامية ، ولكن فليعلموا أن مؤامراتهم في هذه الحرب المفروضة والمجحفة ستواجه الفشل وسنتمكن بعون من تحويل ايران الى قوة اقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة على غرار قوتها العسكرية".

وأضاف "الشعب الإيراني ومن خلال التاسي بنهضة ​عاشوراء​ لن ترضخ ابدا للذل، مشيراً إلى أنه "على الاعداء ان يدركوا بالن الشعب الايراني العملاق قد تعلم من ملحمة الطف درس ​المقاومة​ الصمود والعزة".