الخارجية الفلبينية: دوتيرتي سيزور روسيا في بداية تشرين الاول

لفتت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية​ الفلبينية أميليتا أكينو إلى ان "الرئيس الفلبيني ​رودريغو دوتيرتي​، سيزور ​روسيا​ في الفترة من 1 إلى 5 تشرين الاول المقبل"، مشيرةً إلى أن "دوتيرتي، يعتزم المشاركة في منتدى "فالداي" وسيلقي كلمة هناك، وكذلك سيلقي محاضرة للدبلوماسيين المبتدئين الروس".

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