الاناضول: ضبط 64 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​قوات الأمن التركية​ ضبطت 64 مهاجرا غير نظامي في مناطق مختلفة غربي البلاد"، مشيرةً إلى أنه "في ولاية ​جناق قلعة​ ضبطت قوات الأمن 27 مهاجرا في منطقة أزينة، قبيل توجههم لجزيرة ميدلي اليونانية"، لافتةً إلى أن "​المهاجرين​ بحملون جنسيات ​بنغلادش​ و​أفغانستان​ و​الجزائر​".

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