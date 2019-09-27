أعلن كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي، أنّ "قدراتنا قد تجاوزت جغرافيّة إيران وتحوّلت إلى قوّة إقليميّة"، لافتًا إلى أنّ "الأميركيين يدركون جيّدًا مدى تأثير إيران ونفوذها، وأنّ الضغوط الّتي يمارسونها على طهران ناجمة عن غضبهم حيال قوّة نفوذها".
وأوضح خلال احتفال بأسبوع الدفاع المقدس في مقرّ أركان القوات المسلحة، أنّ "إحياء أسبوع الدفاع المقدس فرصة لإعادة إنتاج الفضائل والشجاعة والإدارة والقيم المستمدّة من تضحيات شبان إيران خلال سني الدفاع المقدس والتضحيات العظيمة للجيش والحرس الثوري الإيراني، والعمل على إعادة إنتاج هذه الملحمة العظيمة".
وركّز صفوي على أنّه "إذا استطاع شعبنا والمسؤولين الآن الاستفادة من تجارب وتعاليم الدفاع المقدس، وخاصّة عوامل الانتصار والعوامل الّتي ساهمت في اجتياز تلك خلال المرحلة الحرجة، فانّهم سيتمكّنون من اجتيار معضلات الحصار والحظر الاقتصادي والحرب النفسيّة الراهنة".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء صفوي: قدراتنا تحولت لقوة إقليمية والأميركيون يدركون جيدا مدى نفوذ إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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