رئيس مصرف "سبيربنك" تنبأ بثورة في الإدارة الحكومية بالعالم

لفت رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف إلى أن "النماذج القديمة في الإدارة الحكومية، لم تعد تعمل بسبب التطور السريع للتكنولوجيات ​الجديدة​"، معتبرًا أن "المنظمات الدولية، بما في ذلك ​صندوق النقد الدولي​، غير مستعدة أيضا للتغيرات".

وأشار غريف، في كلمته أمام المؤتمر الـ23 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ​المالية العامة​ والمحاسبة "إنكوساي" المنعقد في ​موسكو​، إلى أن "التطور السريع للابتكارات يقوض النماذج القديمة للإدارة في مجالي ​الدولة​ والأعمال، وهو ما يفترض حدوث تغيرات"، مشددًا على "أننا نقف على حافة الهاوية، ومن الضروري تنفيذ أول ثورة في الإدارة العامة".

وأكد أن "الثورات الصناعية الأربع لم تغير بتاتا في نماذج الإدارة الحكومية التي لا تزال تركز بشكل أساسي حتى الآن على حل المهمات الروتينية"، موضحًا أن "في ​العالم​ الذي عشنا فيه سابقا شغل هذا العمل البيروقراطي 90 في المئة من جميع أنشطة أي مدير سواء كان مسؤولا حكوميا أو موظفا في شركات أعمال".

