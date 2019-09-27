الخارجية الإيرانية دانت العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا والصين

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، تعليقًا على ​العقوبات الأميركية​ الجديدة على ​الصين​، إلى أنّ "إيران بصفتها الضحية الرئيسيّة للإرهاب الاقتصادي، تدين بشدّة هذا السلوك المزعزع للاستقرار المتمثل بفرض حظر على عدد من الشركات الصينية".

وشدّد في بيان، على أنّ "إجراءات فريق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​الإرهاب​ي الاقتصادي، تشكّل تهديدًا لأمن التجارة الدولية". وندّد بالعقوبات الأميركية على كيانات روسية "بذريعة التعاون مع الحكومة القانونية والشرعية في ​سوريا​"، داعيًا العالم إلى "البحث عن سبيل للتصدي لمثل هذه التدخلات الهدّامة والمتغطرسة أحادية الجانب".