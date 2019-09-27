قيادي في "حماس" للصحفيين: لتوثيق الجرائم الإسرائيلية

دعا القيادي البارز في حركة "حماس" ​خليل الحية​، الصحفيين ال​فلسطين​يين إلى "بذل مزيد من الجهد لتوثيق الجرائم الإسرائيلية والتركيز على مظلومية ​الشعب الفلسطيني​"، مشيراً إلى ان "الصحفيين دفعوا ثمن نقل ​الأخبار​ والحقائق، من أرواحهم وحريتهم أمام الاحتلال الصهيوني الذي عمد إلى استهدافهم وقتلهم وإصابتهم واعتقالهم وملاحقتهم في محاولة بائسة لمنع نقل حقيقة إجرامه وارهابه".

ولفت إلى انه "ارتكب الاحتلال الصهيوني أسوأ وأخطر الجرائم لإرهاب ومنع الصحفي الفلسطيني من حمل رسالته وقضية شعبه، لكنه لم ينجح أمام إصرار الصحفيين ​الفلسطينيين​ على مواصلة عملهم"، مؤكداً أن "الصحفيين والإعلاميين الوطنيين الأحرار أمناء على الأجيال الفلسطينية والحقوق والثوابت الوطنية مهما ادلهمت الخطوب واختلطت دهاليز ​السياسة​، ولهم دور رئيس في صناعة الرأي العام وتوعيته وتوجيهه نحو البوصلة الثابتة وهي فلسطين".

ولفت إلى ان "حماس" تدعم دور الصحفيين في الرقابة على المؤسسات الفلسطينية ومساءلة المسؤولين وأصحاب القرار، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق مصالح المجتمع الفلسطيني"، موضحاً أن "الإعلام قوة ينبغي أن تستخدم في ترسيخ حقوقنا الوطنية، والتصدي لآلة الدعاية الصهيونية وفضح جرائم وإرهاب الاحتلال".