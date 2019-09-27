أعلنت مسؤولة في أجهزة الأمن الروسية في منطقة بريمورييه (أقصى الشرق الروسي) للتلفزيون الحكومي الروسي، أنّ "ثلاث سفن لصيد السمك وبعض الزوارق المزوّدة بمحرّكات و262 بحّارًا من كوريا الشمالية، أوقفوا في المنطقة الاقتصادية الحصرية لروسيا"، في بحر اليابان.
وأوضحت أنّ "خلال تفتيش السفينة، لم يُبد البحارة الكوريّون الشماليّون أيّ مقاومة، واقتيد الموقوفون إلى مرفأ ناخودكا".
ويأتي توقيف هؤلاء البحارة بعد عشرة أيام على حادث مماثل جُرح خلاله عشرة من عناصر خفر السواحل الروس، خلال محاولتهم وقف سفن صيد كوريّة شماليّة، ما أدّى إلى اعتقال 161 بحّارًا.
وكانت روسيا قد احتجّت لدى كوريا الشمالية رسميًّا بعد الحادث الأول، وطلبت من بيونغ يانغ "اتخاذ اجراءات صارمة لمنع حوادث من هذا النوع" في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات روسيا أوقفت 262 بحارا كوريا شماليا و3 سفن لصيد الأسماك في بحر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.