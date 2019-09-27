سلطات روسيا أوقفت 262 بحارا كوريا شماليا و3 سفن لصيد الأسماك في بحر اليابان

أعلنت مسؤولة في أجهزة الأمن الروسية في منطقة بريمورييه (أقصى الشرق الروسي) للتلفزيون الحكومي الروسي، أنّ "ثلاث سفن لصيد السمك وبعض الزوارق المزوّدة بمحرّكات و262 بحّارًا من ​كوريا الشمالية​، أوقفوا في المنطقة الاقتصادية الحصرية ل​روسيا​"، في بحر ​اليابان​.

وأوضحت أنّ "خلال تفتيش السفينة، لم يُبد البحارة الكوريّون الشماليّون أيّ مقاومة، واقتيد الموقوفون إلى مرفأ ناخودكا".

ويأتي توقيف هؤلاء البحارة بعد عشرة أيام على حادث مماثل جُرح خلاله عشرة من عناصر ​خفر السواحل​ الروس، خلال محاولتهم وقف سفن صيد كوريّة شماليّة، ما أدّى إلى اعتقال 161 بحّارًا.

وكانت روسيا قد احتجّت لدى كوريا الشمالية رسميًّا بعد الحادث الأول، وطلبت من ​بيونغ يانغ​ "اتخاذ اجراءات صارمة لمنع حوادث من هذا النوع" في المستقبل.