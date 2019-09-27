مسؤول ايراني: انتفاضة اليمن مستلهمة من مرحلة الدفاع المقدس

أكد خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت ​كاظم صديقي​ ان "انتفاضة الشعب ​اليمن​ي ضد تحالف العدوان السعودي مستهلمة من مرحلة الدفاع المقدس الذي خاضه الشعب الايراني ابان الحرب المفروضة"، موضحاً انه "لم تكن أبدا هناك في التاريخ مرحلة معطاءة ومثمرة ومؤثرة وذات مغزى مثل مرحلة الدفاع المقدس".

وأشار الى ان "جميع القوى النووي والانظمة الرجعية في المنطقة دعمت نظام صدام بجميع اشكال الدعم المالي والعسكري والاستخباراتي في الحرب المفروضة على ​الجمهورية​ الاسلامية التي دافعت عن نفسها في احلك الظروف"، لافتاً إلى أن "اليمن مازال يدافع عن نفسه في التصدي للعدوان منذ قرابة خمس سنوات ، وان انتفاضة اليمن في مواجهة تحالف العدوان مستلهمة من مرحلة الدفاع المقدس، فثمان سنوات من الدفاع المقدس، كانت حدثا كبيرا ومعجزة من الرسول والأئمة المعصومين ومنبثقة من ملحمة ​الامام الحسين​ تكررت في التاريخ، لقد جابهنا كل القوى العظمى في أسوأ الظروف".