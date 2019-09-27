ركّز رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على أنّ "فشل التوصّل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيكون مسؤوليّة بريطانيا"، مشدّدًا على أنّ "خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق سيجعل التوصّل إلى اتفاق للتجارة الحرّة بين الجانبين معقدًّا جدًّا".
وأكّد في حديث صحافي، "أنّه يعمل بشكل مكثّف مع كبير مفاوضي الاتحاد بشأن "بريكسيت" ميشال بارنييه، من أجل التوصّل لاتفاق خروج ناجح"، لافتًا إلى أنّ "خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق سيكون كارثي بالنسبة للجانبين".
ومن المقرّر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 آذار المقبل، إلّا أنّ لندن لم تتمكّن حتّى الآن من التوصّل لاتفاق مع بروكسل يضمن خروجًا تدريجيًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر يونكر: بريطانيا ستكون المسؤولة إذا فشل "بريكست" ونعمل للتوصل إلى اتفاق خروج ناجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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