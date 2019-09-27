منظمة العفو الدولية للسيسي: التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء

اعتبرت ​منظمة العفو الدولية​ أن "إغلاق السلطات المصرية 4 محطات مترو رئيسية ب​القاهرة​ هو انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع"، متوجهةً إلى الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ بالقول "التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء"، مشيرةً إلى أن "السلطات المصرية اعتقلت حوالي 2000 شخص منذ بدء المظاهرات في موجة ​اعتقالات​ جماعية صادمة".

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