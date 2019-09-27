الحسن عرضت مع وفد البنك الدولي الأنظمة الخاصة ببطاقة الهوية على طريق التحول الرقمي

عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، اجتماعا مع وفد متخصص من ​البنك الدولي​ عرض لها وضع أنظمة خاصة ببطاقة الهوية الشخصية على طريق التحول الرقمي في ​لبنان​. وحضر الاجتماع المدير العام للأحوال الشخصية في الوزارة العميد ​الياس الخوري​، وتانيا زاروبي وجو الحاج من وزارة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية. وهدف الاجتماع إلى "عرض البرنامج الخاص بالبنك الدولي لبناء أنظمة هوية موثوق بها، والى مناقشة الاهداف والخطط المرتبطة بالوصول الى الهوية الرقمية في لبنان".

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