داوود في افتتاح معرض بيكاسو: تعاون خلاق بين فرنسا ولبنان في خدمة الثقافة والفنون

أعلن وزير الثقافة ​محمد داود داود​، خلال حدث ثقافي فريد في لبنان والمنطقة شهده متحف نقولا سرسق مساء امس، تمثل بافتتاح المعرض الذي ينظمه المتحف لاعمال الفنان العالمي ​بابلو بيكاسو​ بعنوان "بيكاسو والاسرة"، "ان هذا التعاون الرائع بين ​المتحف الوطني​ بيكاسو - ​باريس​ وبين متحف سرسق، وبدعم من السيدة الفاضلة دانيال ادغار دو بيتشيوتو، أتاح لنا فرصة الاستمتاع بهذه الأعمال الخالدة، تحت عنوان "بيكاسو- ​البحر المتوسط​" وفتح للشغف اللبناني الأصيل نافذة يطل منها إلى بهو الفن الرحب أوروبيا وعالميا".

ولفت داوود ان "بيكاسو، الشاعر، الكاتب المسرحي، الرسام، النحات، أحد مؤسسي المدرسة التكعيبية مع الفنان جورج براك هذا الفنان الكبير. وعبر سنوات ابداعه الطويلة، أحدث عاصفة فنية وصدمة إيجابية، خضت مسار حركة التشكيل الأوروبية - العالمية، وشكلت تحولا في المدارس الفنية، عبر مدرسته التكعيبية - التركيبية، في تفكيك الواقع، وإعادة جمعه في سياق لوحاته".

وشدد على "إننا ك​وزارة الثقافة​ نثني على هذا التعاون الخلاق بين ​فرنسا​ ولبنان في خدمة الثقافة والفنون، ونثمن عاليا المبادرات والمبادرين إلى تكريس هذا الوطن الصغير دورا وليس رقما".

وكان سبق حفل الافتتاح جولة لأهل ​الصحافة​ على المعرض، استمعوا خلالها الى شروحات لوبون وعريضة حول الاعمال المعروضة.

ويشكل المعرض الذي يستمر لغاية كانون الثاني المقبل، المحطة الاخيرة لرحلة اعمال الفنان العالمي حول المتوسط، وهو سيكون متاحا امام الجمهور مجانا يوميا ما عدا الاثنين والثلثاء.