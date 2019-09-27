سائقو نقل الخضار قطعوا الطريق العام في جسر العاصي احتجاجا على عدم السماح لهم بالانتقال إلى الأسواق في ساعات الصباح

قطع سائقو سيارات نقل الخضار والفواكه وبمشاركة مزارعين وأصحاب املاك، الطريق العام في محلة جسر العاصي بالإطارات المشتعلة احتجاجا على عدم السماح لهم بالانتقال إلى الأسواق على حواجز الجيش في ساعات الصباح الباكر مما ادى إلى خسائر فادحة.
وحضرت إلى المكان دوريات من الجيش وقوى الأمن ومخابرات الجيش حيث عملت على فتح الطريق الذي أصيب بأضرار نتيجة اشتعال الاطارات وخصوصا عند الجسر.
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