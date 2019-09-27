البخاري: هناك مفاجآت تنتظر اجتماع اللجنة السعودية- اللبنانية المقبل

كشف السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، أنّ "ثمّة مفاجآت تنتظر اجتماع اللجنة السعوديّة- اللبنانيّة المقبل، ونحن ننتظر نتائج هذه اللجنة المشتركة وما ينبثق عنها من توقيع اتفاقيات"، مركّزًا على أنّ "هناك مساع جديّة لعقد اللجنة السعوديّة- اللبنانيّة خلال الفترة المقبلة".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مهتم كثيرًا بالدفع نحو عقدها بشكل عاجل، فهذه اللجنة المشتركة ينبثق عنها اتفاقيات في جميع المجالات". وأوضح أنّ "في الإجتماع الفني السابق قبل أربعة أشهر، أنهينا ما يقارب 18 مشروع اتفاقيّة بين البلدين، وبقيت ثلاث اتفاقيّات في مجال التعديل، وننتظر أيضًا ما ينبثق عن هذه الإجراءات".