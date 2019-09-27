ترامب: إيران أرادت أن أرفع عنها العقوبات مقابل الاجتماع معي فقلت طبعا لا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​إيران​ أرادت أن أرفع عنها العقوبات مقابل الاجتماع معي فقلت طبعا لا".

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