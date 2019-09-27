تقرير رسمي: زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأميركي

جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أميركيين يعملون على حاملة الطائرات الأميركية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي. وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة.
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وقال أول تقرير سنوي للبنتاغون عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود الأميركيين في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013. وقال التقرير إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018. وأضاف أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.
وقالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاغون: "نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح".
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