وفاة جاك شيراك: تحضيرات في فرنسا لتكريم شعبي وحداد وطني

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب فرنسيون مصطفون أمام قصر الإليزيه لتقديم التعازي إثر وفاة جاك شيراك. 2019/09/27.

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فرنسا: مقتل شخص وجرح آخرين "طعنا" قرب مدينة ليون France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO وفاة جاك شيراك: الرئاسة الفرنسية تعلن الاثنين المقبل يوم حداد وطني France 24 مشاركة مشاركة Advertisements تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

إثر وفاة الرئيس السابق جاك شيراك الخميس عن عمر 86 عاما، أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين المقبل يوم حداد وطني يتخلله قداس في كنيسة سان سولبيس في باريس. وذكرت عائلة شيراك أنه سيتم تنظيم مراسم تكريم شعبية للرئيس السابق. وأطفئت أنوار برج إيفل ليل الخميس إكراما لروح شيراك، فيما عرضت صور من كان يوما عمدة للعاصمة أمام بلدية باريس.

أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين المقبل يوم حداد وطني إثر وفاة الرئيس السابق جاك شيراك الخميس عن عمر 86 عاما، يتخلله قداس في كنيسة سان سولبيس، إحدى أضخم الصروح الدينية في باريس.

وذكرت عائلة شيراك أنه سيتم تنظيم مراسم تكريم شعبية للرئيس السابق، مضيفة أن مراسم الدفن ستجري في إطار عائلي ضيق في مقبرة مونبارناس في باريس حيث ترقد ابنته لورانس التي توفيت في 2016.

وتقرر إقامة القداس في هذه الكنيسة نظرا إلى أن كاتدرائية نوتردام حيث تقام عادة المراسم الدينية الرسمية مقفلة منذ الحريق الذي اندلع فيها في 15 نيسان/أبريل الماضي.

وفتحت الرئاسة الفرنسية أبواب قصر الإليزيه اعتبارا من مساء الخميس لغاية الأحد ضمنا لكي يتسنى للمواطنين تقديم تعازيهم.

وقد أطفئت أنوار برج إيفل ليل الخميس إكراما لروح جاك شيراك، وعرضت صور من كان يوما عمدة للعاصمة أمام بلدية باريس .

وكان شيراك واحدا من أكبر شخصيات اليمين الفرنسي، وأظهر طوال حياته السياسية الطويلة والغنية بالنجاحات الباهرة ولكن أيضا بالإخفاقات، قدرات استثنائية على تجاوز الصعوبات والحضور مجددا.

وفي خطاب متلفز، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن شيراك كان "فرنسيا عظيما حرا" وجسد "فكرة معينة عن فرنسا والعالم". وفي وقت لاحق توجه ماكرون وزوجته بريجيت إلى منزل شيراك في باريس بالقرب من مجلس الشيوخ.

كما توافدت مئات الشخصيات أيضا إلى قصر الإليزيه مساء تكريما لذكرى شيراك، فيما سارع قادة العالم إلى الإشادة بالراحل الكبير، وأشار بعضهم بتأثر إلى صداقاتهم مع هذا الرجل الذي حكم فرنسا لمدة 12 عاما، بين 1995 و2007.

ومنذ مغاردته قصر الاليزيه، كان شيراك يعيش مع زوجته برناديت في باريس. وهو أب لابنتين، لورنس التي توفيت في نيسان/أبريل 2016 وكلود التي كانت مستشارته الإعلامية.

فرانس24 / أ ف ب