شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتشدون بميدان الشهيد هشام بركات لدعم الدولة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عشرات المواطنين فى وقفة لهم بميدان الشهيد هشام بركات، أعلنوا خلالها تأييدهم للقيادة السياسية ودعمهم للدولة المصرية ضد محاولات العبث باستقرارها، رافعين صور الرئيس عبد الفتاح السيسى. Advertisements وردد المشاركون فى الوقفة هتافات منها: "بنحبك يا سيسى.. بنحبك يا سيسى"، و"الجيش والشعب إيد واحدة"، وذلك على قرب خطوات من احتشاد هائل للمصريين أمام المنصة. يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، وفى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

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