شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم" يفضح "الحمدين": قيادة بلدى الآن لإرهابيين ومرتزقة لا يحكمهم دين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن قطر لم تعد دولة منذ تسعينيات القرن الماضى، بعد أن تصدرت ما أسمهم "عصابة الدوحة" المشهد فى قطر.

ونقل موقع "مباشر قطر"، عن أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، قوله إنه يجب أن يعلم تميم بن حمد أمير قطر ومن خلفه أن لكل زمان دولة ورجال ولكن بلدنا قطر منذ التسعينيات لم تعد دولة ولم يحكمه رجال!

وتابع ابن عم تميم بن حمد، أن عصابة الدوحة تصدرت المشهد وبدءوا يتصرفون بطريقة المليشيات والعصابات وللأسف القيادة في بلدي الآن لإرهابيين ومرتزقة لا يحكمهم دين أو قيم أو أخلاق وهدموا مصالح قطر العليا.