شكرا لقرائتكم خبر عن رواد السوشيال يفضحون "الشرق الإخوانية" على صفحتها الرسمية: كاذبون وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح رواد السوشيال ميديا، أكاذيب قنوات الإخوان، ومشاهدها المفبركة، حيث ردوا على تحريض أبواق الجماعة بهتاف "تحيا مصر"، على الصفحة الرسمية لقناة الشرق الإخوانية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

الناشطة "أمانى كريم"، ردت على قنوات الإخوان وأكاذيبها قائلة على صفحة قناة الشرق الإخوانية: "تحيا مصر تحيا مصر"، فيما قال هادى إبراهيم ساخرا من الصور التى تبثها قناة الشرق الإخوانية قائلا:"دى مظاهرات أطفال بقى واخذين جرعة شيكولاتة".

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فيما علق "فؤاد جدو"، على الصفحة الرسمية لقناة الشرق، مكذبا ما ذكرته قناة الشرق الإخوانية حول وجود مظاهرات قائلا:"كله كدب"، فيما قال "عماد الدين المصرى": "حفظ الله مصر بقائدها العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجيشها العظيم خير أجناد الأرض وبشعبها العظيم وشرطتها العظيمة، تحيا مصر .. تحيا مصر ..تحيا مصر.. أم الدنيا و هتبقي قد الدنيا بإذن الله"، كما سخرت "شيرين يوسف"، قائلة:"حشود غفيره فين صفافيرك و غطيانك يا مهتز" – فى إشارة إلى الإخوانى معتز مطر.