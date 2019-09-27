شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى: شعب مصر أقوى جهاز مناعة ضد الخونة وفيروساتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوى، إن الشعب المصرى هو السد المنيع لصد كل الأعداء الذين يتربصون بمصر فى حملات التشوية التى تقودها الجماعة الإرهابية من إيران وتركيا.

ووصف الخرباوى، فى مداخله هاتفية لقناة dmc، أن الشعب المصرى هو الجهاز المناعى لمصر الذى يقاوم أى فيروسيات"، مضيفا أن الجهاز المناعى لمصر قوى، ويمكن أن يضعف فى بعض الأحيان ولكن يعود بكل قوته لصد الفيروسيات فى أسرع وقت.

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ووجه الكاتب والمفكر رسالة للشعب المصرى فى مداخلته قائلاً: "عايز أقول للشعب إنها مصر أيها الناس، دى مصر إللى هى بلدنا، الى هى حتى لو حد تألم فهناك وطن يحميه"، أنا بتكلم مع جمهور الشعب المصرى إلى عارف قيمة الوطن، وطن أتألم فيه أفضل ألف مرة من وطن هاجرت ليه أو روحت لناس بتدبحنى، لابد من المحافظة على مصر".

واختتم الخرباوى حديثه بتوجيه الشكر للإعلام المصرى والشعب قائلاً: "رجع الإعلام المصرى بكل قوة، ليسعيتد قوته، واستطاع أن يعرض القضية للشعب المصرى عرضا ناجحا وأن يقف لكل أعداء مصر".