شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. علم مصر يكسو تظاهرة فى حب مصر لدعم الدولة بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع المواطنون المشاركون فى احتفالية "فى حب مصر" بمنطقة المنصة علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة المصرية.

ويواصل المواطنون التوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمنطقة مدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى.

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يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.