رئيس غرفة الصناعات الغذائية: استئناف تصدير المنتجات المصرية للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – (الخليج 365):

أعلن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، استئناف عمليات تصدير المنتجات المصرية إلى المملكة العربية السعودية بعد الاتفاق على حل أزمة توقف الصادرات، بمساهمات من الهيئة المصرية لسلامة الغذاء.

وقال "الجزايرلي" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، خلال مشاركته اجتماع نظمته غرفة تجارة الإسكندرية لمناقشة آليات سلامة الغذاء بحضور الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء بمصر، إنه جرى عمل قائمة بيضاء بالمصانع المستعدة لاستئناف التصدير إلى المملكة، لافتا إلى أن القائمة بدأت بنحو 20 مصنعًا وتصل حالياً إلى 120 مصنعًا.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن استئناف تصدير المنتجات إلى سعودية شمل الحاصلات الزراعية ومجموعة من المنتجات الغذائية الصادرة من المصانع المعتمدة بالقائمة البيضاء المشار إليها، لافتًا إلى أن القائمة ساهمت في خلق مميزات أفضل في المنافسة من حيث عرض أسعار أفضل لمنتجاتها.

ولفت إلى أن الفترة التي توقف خلالها الصادرات المصرية إلى السعودية تسببت في تعطل نحو ثلث إجمالي الصادرات يتم نقلها إلى المملكة، مثمنا دور هيئة سلامة الغذاء في مصر وجهودها مع الجانب السعودي في استئناف التصدير.