مسيرات مؤيدة للرئيس السيسي في ميادين المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم المحافظات - (أ ش أ):

حرص عدد كبير من المواطنين على النزول والاحتشاد في محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، لتأييد ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحمل المشاركون صور الرئيس السيسي وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية، وهم يرددون الهتافات المناهضة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى لتأييد ودعم الدولة.

وفي كفرالشيخ، عمت المسيرات أرجاء المحافظة عقب صلاة الجمعة، وحمل المشاركون أعلام مصر ورفعوا صور الرئيس السيسي في تحد واضح للمحرضين على زعزعة استقرار مصر.

وانتشرت مكبرات الصوت في ميدان النصر بمدينة كفرالشيخ تردد الأغاني الوطنية.. وأكد المواطنون أن مصر لن تعود للوراء ولن ينال منها الصغار.

وفي الفيوم، وتحت شعار "تحيا مصر" انطلق المئات من الشباب والرجال والنساء، في موكب وطني، لتأييد الدولة المصرية، ودعم القيادة السياسية، وتوصيل رسالة مهمة لقوى الشر بأن مصر آمنة مستقرة تقدر حجم النهضة الكبرى في المنشآت والبنية التحتية والخدمات.

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وفي بني سويف، أكد المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة أن المجلس يدعم استقرار الدولة والمؤسسات الوطنية للتصدي لكافة الدعاوى المشبوهة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لمعاودة إثارة الفوضي، ويدعو جميع الشعب لرفض الفوضي والالتفاف حول الوطن ورئيسه ومؤسساته.

كما استنكر المجلس كافة التصرفات لبعض الأشخاص من ذوي التوجهات المشبوهة بالشارع المصري، مؤكدا دعمه الرئيس السيسي لمواجهة كافة الدعوات المشبوهة.

وفي السويس، أكد المحافظ عبدالمجيد صقر أن المحافظة تشهد هدوءا بجميع ميادينها وشوارعها، مشيرا إلى التواجد الأمني المكثف لتحقيق الانضباط وعدم الخروج على القانون.

وفي الإسكندرية شهد محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية تجمع عدد كبير من المواطنين في مظاهرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا لرفض الفوضى ومساندة الدولة المصرية والجيش والشرطة ضد الشائعات المغرضة، التي تبثها القنوات العميلة.

ورفع مؤيدون للرئيس عددا من اللافتات التى تدعو لمصر وحفظ أمنها، وتعالت الهتافات بالميدان بالأناشيد الوطنية، وتحيا مصر، كما حمل المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.