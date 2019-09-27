محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
تمكنت مباحث السكة الحديد بطنطا، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل خطر، هارب من أحكام في قضية تبديد، وسبق اتهامه في 38 قضية متنوعة، حال شروعه في سرقة حقيبة مواطن بساحة انتظار محطة السكة الحديد، تحت تهديد السلاح.
وتلقى العميد طلعت عبد الهادي مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، إخطاًرا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بضبط عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" سبق اتهامه في 38 قضية آخرهم قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه في قضية "تبديد"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، حال شروعه في سرقة حقيبة أحد المواطنين أثناء تواجده بساحة محطة سكة حديد طنطا، وعثر بحيازته على سلاح أبيض "سكين".
جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء محاولته سرقة حقيبة.. ضبط هارب من أحكام قضائية في طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.