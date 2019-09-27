أثناء محاولته سرقة حقيبة.. ضبط هارب من أحكام قضائية في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تمكنت مباحث السكة الحديد بطنطا، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل خطر، هارب من أحكام في قضية تبديد، وسبق اتهامه في 38 قضية متنوعة، حال شروعه في سرقة حقيبة مواطن بساحة انتظار محطة السكة الحديد، تحت تهديد السلاح.

وتلقى العميد طلعت عبد الهادي مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، إخطاًرا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بضبط عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" سبق اتهامه في 38 قضية آخرهم قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه في قضية "تبديد"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، حال شروعه في سرقة حقيبة أحد المواطنين أثناء تواجده بساحة محطة سكة حديد طنطا، وعثر بحيازته على سلاح أبيض "سكين".

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.