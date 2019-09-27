طيران حفتر يقصف مطار معيتيقة

تعرض مطار معيتيقة الدولي لقصف من الطيران التابع لحفتر صباح اليوم.

وأكد آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب أحمد بوشحمة للأحرار، أن الطائرة التي قصفت المطار هي طائرة حربية وليست طائرة مسيرة.

وأفاد الأربعاء مصدر من المطار بسقوط قذيفة قرب مسجد القريو بجانب مطار معيتيقة، منوها إلى توقف ذهاب الموظفين للمطار خلال الأيام الماضية بسبب تكرر استهدافه من قبل مسلحي حفتر رغم توقف الرحلات بالمطار.

ويتواصل القصف من طيران حفتر على مطار معيتيقة بطرابلس، رغم مرور قرابة الشهر على إغلاقه، واستعمال مطار مصراتة الذي يبعد أكثر من مئتي كيلو عن العاصمة عوضا عنه.