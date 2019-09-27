الكرملين يأمل في استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وجورجيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ،دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو تأمل في أن يتم توفير الظروف المناسبة لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا وجورجيا.

وقال بيسكوف ،في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية "إن الرحلات الجوية تم تعليقها ولم يتم إلغاؤها إلى الأبد،

لذلك بالطبع في الوقت المناسب نأمل في أن يتم توفير الظروف اللازمة والمناسبة لاستئناف الرحلات الجوية".



جاءت ذلك تعليقًا على التصريحات السابقة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيكون أمرًا

صائبًا، لأن الغالبية في جورجيا أدركت النتائج العكسية للاستفزازات ضد روسيا في جلسة الجمعية العامة البرلمانية الدولية الأرثوذكسية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسومًا في 21 يونيو الماضي يحظر فيه على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو الماضي، كما كلف الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان عودة المواطنين الموجودين على أراضي جورجيا.