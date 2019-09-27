الصين تعارض موافقة لجنة بمجلس الشيخ الأمريكي على مشروع "قانون تايبيه"

قال المتحدث باسم مكتب شئون تايوان بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانج" إن الصين تعارض بحزم موافقة لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي على ما يسمى مشروع "قانون تايبيه"، معتبرًا أنه ينتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال قوانغ – في تصريح اليوم الجمعة- إن موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على هذا المشروع ينتهك القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية بشكل خطير، ويتدخل بشدة في الشؤون الداخلية للصين، مؤكدًا أن تايوان جزء من الصين، وقضية تايوان شأن داخلي

للصين.وأضاف قوانغ "نحث الجانب الأمريكي على فهم الموقف بوضوح والتوقف فورًا عن المضي قدمًا بالقوانين السلبية ذات الصلة، والتوقف فورًا عن التدخل في مسألة تايوان، لتجنب المزيد من تقويض العلاقات الصينية-الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".وتابع قوانغ "يجب أن تكون الصين موحدة وستكون كذلك"، مشددًا "لا يمكن لأي شخص أو قوة الوقوف أمام هذا الاتجاه التاريخي".