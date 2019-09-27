الرئيس التونسي يشيد بدور السلطة القضائية في الانتخابات

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، على الدور المحوري للسلطة القضائية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال الحرص على نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وكذلكضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وشدد الناصر خلال اجتماعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، بقصر قرطاج اليوم الجمعة، وفقًالبيان الرئاسة التونسية - على ضرورة احترام استقلالية القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التشكيك في مؤسسات الدولة لما في ذلك من انعكاسات خطيرة تهدد سلامة المسار الديمقراطي في تونس، وتمس من نجاح التجربة الديمقراطية التونسية.
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